Власти Татарстана хотят обязать выпускников колледжей работать по специальности пять лет

Замминистра образования и науки Татарстана Рамиль Хайруллин предложил обязать выпускников республиканских колледжей работать пять лет по профессии, которую они получили в учебном заведении.
Как пишет издание «KAZANFIRST», чиновник считает, что данную инициативу необходимо внедрить на законодательном уровне. Выпускники профильных учебных заведений должны заключать соответствующий договор, который бы обязывал их трудиться на предприятиях по специальности в течение пяти лет, отметил Хайруллин.
По словам специалиста, если выпускник посчитает для себя невозможным выполнить данное условие, пусть тогда компенсирует средства, потраченные государством на его обучение. В противном случае выходит, что эти деньги были расходованы зря, добавил эксперт.