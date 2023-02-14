Китайский врач Цибан назвал идеальный пульс для максимальной продолжительности жизни

По словам Цибана, ожидаемая продолжительность жизни при показателе выше 60 ударов в минуту сокращается примерно на четыре месяца. При этом люди с пульсом 80-90 ударов в минуту, как правило, живут на пять лет меньше. Показатель выше 100 ударов лишает человека сразу 13 лет, сообщает издание Sina.com.