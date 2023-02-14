Китайский врач Цибан назвал идеальный пульс для максимальной продолжительности жизни

Оптимальная частота сердечных сокращений для долгой жизни должна составлять около 60 ударов в минуту. К такому выводу пришел китайский врач Вэнь Цибан, изучив медицинские данные двух миллионов человек.
По словам Цибана, ожидаемая продолжительность жизни при показателе выше 60 ударов в минуту сокращается примерно на четыре месяца. При этом люди с пульсом 80-90 ударов в минуту, как правило, живут на пять лет меньше. Показатель выше 100 ударов лишает человека сразу 13 лет, сообщает издание Sina.com.
Напомним, секрет долголетия ранее раскрыла столетняя жительница Великобритании. Она призналась, что ежедневно выпивает по стакану пива, пишет «Ридус».