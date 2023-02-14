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Звезда «Солдат» Роман Мадянов был вынужден уйти из театра после 20 лет работы

Общество
Звезда «Солдат» Роман Мадянов был вынужден уйти из театра после 20 лет работы

Заслуженный артист России Роман Мадянов объяснил, почему ушел из Театра имени Маяковского, службе в котором отдал 20 лет своей жизни.

По словам актера, в культурном учреждении он не мог проявить себя. Поняв, что дальнейших перспектив в труппе нет, звезда сериала «Солдаты» была вынуждена покинуть театр.

«Ради чего было оставаться в труппе? Дожидаться, когда можно будет отправить документы на получение звания? А потом ходить с этим званием и с пылесосом, чтобы песок за собой собирать?» — цитирует его «АиФ».

Другой темой интервью стала работа Мадянова в кино. Актер рассказал, что на заре карьеры получил чужую роль.
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