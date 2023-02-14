Звезда «Солдат» Роман Мадянов был вынужден уйти из театра после 20 лет работы

Заслуженный артист России Роман Мадянов объяснил, почему ушел из Театра имени Маяковского, службе в котором отдал 20 лет своей жизни.
По словам актера, в культурном учреждении он не мог проявить себя. Поняв, что дальнейших перспектив в труппе нет, звезда сериала «Солдаты» была вынуждена покинуть театр.
«Ради чего было оставаться в труппе? Дожидаться, когда можно будет отправить документы на получение звания? А потом ходить с этим званием и с пылесосом, чтобы песок за собой собирать?» — цитирует его «АиФ».
Другой темой интервью стала работа Мадянова в кино. Актер рассказал, что на заре карьеры получил чужую роль.