Библиотека «Кинопоиска» в феврале лишится некоторых фильмов Disney

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» сообщил, что в феврале лишится некоторых популярных фильмов американской студии Disney. Среди картин — культовая рождественская комедия «Один дома» Криса Коламбуса.
Как пишет «Культуромания», с 28 февраля зрителям также будут недоступны «Титаник», «Звездные войны», «Король Лев», «Мстители», «Дэдпул», «Капитан Марвел», «Тор», «Железный человек» и другие фильмы.
Ранее стало известно, что сроки действия контрактов по библиотекам Warner. Bros и Disney истекают в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года соответственно. Пролонгировать их компании не планируют, передает газета «Культура».