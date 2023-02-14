Оставленная матерью с пьяной сиделкой девочка бродила босая по подъезду в Забайкалье

Трехлетняя девочка бродила без верхней одежды и босиком по подъезду в Борзе Забайкальского края. Мать малышки уехала по делам, оставив дочь одну с пьяной пожилой сиделкой, пишут местные СМИ.
Несовершеннолетнюю обнаружили соседи, после чего девочка сказала им номер квартиры, в которой проживала. Местным жителям пришлось долго стучать в дверь, пока им не открыла нетрезвая пенсионерка, с которой оставили ребенка.
Отмечается, что в квартире было неубрано. В настоящий момент органы опеки изъяли трехлетнюю жительницу Борзи, а в отношении ее матери был составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.