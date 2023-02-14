Жительница Мордовии погибла в огне

Сотрудники УМЧС России по Мордовии выясняют обстоятельства смертельного пожара в Ковылкинском районе.
Как отметили в ведомстве, трагический инцидент произошел в ковылкинском селе Троицк, где загорелся один из частных домов. Сигнал о ЧП диспетчерам поступил утром. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что строение уже полностью охвачено огнем, сообщают «Мордовские Известия».
После того, как пожар был потушен при разборе завалов было обнаружено обгоревшее тело хозяйки дома. Оказалось, что погибшая была ветераном труда. По предварительной версии, причиной пожара мог стать перегрев трубы дымохода.