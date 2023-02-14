Жительница Мордовии погибла в огне

Как отметили в ведомстве, трагический инцидент произошел в ковылкинском селе Троицк, где загорелся один из частных домов. Сигнал о ЧП диспетчерам поступил утром. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что строение уже полностью охвачено огнем, сообщают «Мордовские Известия».