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Вице-президент РСТ Барзыкин оценил последствия землетрясения в Турции для турпотока

Общество
Вице-президент РСТ Барзыкин оценил последствия землетрясения в Турции для турпотока

Риск снижения туристического потока в Турцию из-за серии мощных землетрясений оценил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, стран, где происходят стихийные бедствия, очень много. Например, вся Япония сейсмически опасна, однако люди не перестают туда приезжать. То же можно сказать и о Турции.

«Потенциальная опасность существует везде. Не только там, где это по какой-то причине определено. Поэтому я думаю, что реально данная ситуация навряд ли как-то скажется на туристическом сезоне», — подчеркнул специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Кроме того, трагедия не затронула ни черноморские, ни средиземноморские курорты. Землетрясение произошло утром 6 февраля в турецких провинциях Газиантеп и Кахраманмараш. В результате катастрофы в республике погибло более 31 тысячи человек.
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