Власти Таиланда предупредили туристов об опасности купания в воде на острове Пхукет

Правительство Таиланда опубликовало предупреждение для туристов, отдыхающих на острове Пхукет. Как утверждает глава управления по охране морских ресурсов Пхукета Сучарт Ратанруангсри, на острове наблюдается нашествие огненных медуз.
Специалисты отмечают, что в водах острова Пхукет можно встретить смертельно опасных медуз. Большинство случаев встречи туристов с медузами было зафиксировано на пляже Ката. Согласно статистическим данным, все туристы получили легкие ожоги, однако они могли погибнуть из-за высокой степени ядовитости медуз, передает издание «Турпром».
Отдыхающих призывают не игнорировать предупреждающие знаки и обращать особое внимание на флаги, которые вывешиваются на пляжах. Фиолетовый флаг свидетельствует о наличии огненных медуз и других смертельно опасных существ в водах.
Аналитики Ассоциации туроператоров России ранее рассказали, какие зарубежные направления пользуются наименьшей популярностью среди путешественников из России. Как сообщает издание «Ридус», лидером антирейтинга стала Чехия.