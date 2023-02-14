Власти Таиланда предупредили туристов об опасности купания в воде на острове Пхукет

Специалисты отмечают, что в водах острова Пхукет можно встретить смертельно опасных медуз. Большинство случаев встречи туристов с медузами было зафиксировано на пляже Ката. Согласно статистическим данным, все туристы получили легкие ожоги, однако они могли погибнуть из-за высокой степени ядовитости медуз, передает издание «Турпром».