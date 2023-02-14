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РИА Новости: Турция оказалась на грани «войны» в результате землетрясений

Политика
РИА Новости: Турция оказалась на грани «войны» в результате землетрясений

Разрушительные природные катаклизмы стали не единственной проблемой Анкары в 2023 году. Уже скоро Турция рискует столкнуться с новым вызовом, считают обозреватели Михаил Катков и Ренат Абдуллин.

Публицисты напомнили, что землетрясения поставили президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в тяжелое положение. Чудовищные последствия подземных толчков вынуждают политика проявить себя максимально эффективным управленцем. В противном случае глава государства рискует потерпеть поражение на предстоящих выборах, считают авторы.

Сложившаяся в стране ситуации сыграла на руку оппозиции Эрдогана, которая пользуется каждым просчетом президента для антирекламы политика. По мнению аналитиков РИА Новости, между властью и оппозицией намечается настоящая «война».

«А оппозиция не дремлет», добавили авторы, напомнив, что противники Анкары «наперегонки с президентом» посещают разрушенные регионы и призывают их жителей к политическим переменам.

Между тем число погибших в Турции перевалило за отметку 30 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал «360».
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