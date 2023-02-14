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Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем

Армия
Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем

Пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил России провела маневры над нейтральными водами Берингова моря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, полет длился более сами часов. Ракетоносцы двигались в сопровождении истребителей Су-30 из состава Восточного военного округа.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря», — сказано в сообщении.

Ранее норвежская разведка зафиксировала активность кораблей ВМФ РФ с ядерным оружием на борту впервые за 30 лет.
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