Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем

Пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил России провела маневры над нейтральными водами Берингова моря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
По информации ведомства, полет длился более сами часов. Ракетоносцы двигались в сопровождении истребителей Су-30 из состава Восточного военного округа.
«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря», — сказано в сообщении.
Ранее норвежская разведка зафиксировала активность кораблей ВМФ РФ с ядерным оружием на борту впервые за 30 лет.