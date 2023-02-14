Побывавшая в Таиланде россиянка предупредила о неискренности местных жителей

Жители Таиланда постоянно улыбаются туристам из-за своей любви к деньгам, заявила российская путешественница и блогер Марина Ершова в блоге на платформе «Дзен».
Недавно россиянка посещала Таиланд. Она заметила, что за улыбками тайцев не скрывается ничего искреннего. По словам девушки, местные жители испытывают к иностранцам лишь ненависть, поскольку те арендуют дорогие апартаменты, пока они сами живут в бамбуковых лачугах. Ершова убеждена, что жители Таиланда улыбаются, чтобы расположить к себе туристов и выпросить у них чаевые.
Ранее АТОР перечислила самые выгодные направления для путешествий на 23 февраля. Как пишет газета «Петербургский дневник», список возглавил Египет. Пакетный тур на двоих в эту страну не десять ночей обойдется дешевле 100 тысяч рублей. При этом цена аналогичных путевок в Таиланд начинается от 150 тысяч рублей. Попасть в королевство можно без сертификатов о вакцинации от COVID-19, уточняет «Ридус».