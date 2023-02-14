Побывавшая в Таиланде россиянка предупредила о неискренности местных жителей

Недавно россиянка посещала Таиланд. Она заметила, что за улыбками тайцев не скрывается ничего искреннего. По словам девушки, местные жители испытывают к иностранцам лишь ненависть, поскольку те арендуют дорогие апартаменты, пока они сами живут в бамбуковых лачугах. Ершова убеждена, что жители Таиланда улыбаются, чтобы расположить к себе туристов и выпросить у них чаевые.