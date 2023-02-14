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Маршал поделился воспоминаниями о встрече с Дудем и его опасениях из-за ФСБ

Шоу-бизнес
Маршал поделился воспоминаниями о встрече с Дудем и его опасениях из-за ФСБ

Певец Александр Маршал поделился воспоминаниями о встрече с журналистом Юрием Дудем (физлицо, выполняющее функции иноагента) перед интервью для шоу «ВДудь». Он отметил, что блогер боялся ФСБ.

По словам Маршала, Дудь встретил его на месте съемок в кофте с капюшоном и больших очках. Блогер указывал исполнителю, где лучше припарковаться, чтобы их никто не засек.

«Я говорю: "Почему вы так себя ведете?" Он говорит: "Мы меняем дислокацию, потому что ФСБ нас пасет"», — рассказал Маршал в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Артист возразил блогеру-иноагенту. Он отметил, что если ФСБ было бы нужно найти Дудя, то на это ушло бы пять минут.

Дудь после начала спецоперации на Украине стал регулярно выпускать интервью со звездами с антироссийской позицией. В настоящее время журналист живет за пределами РФ.
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