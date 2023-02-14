Нигерийский футболист киевского «Динамо» Бенито заявил о расизме фанатов «Зенита»

Нападающий киевского «Динамо» Бенито заявил, что столкнулся с расизмом в свой адрес в России. По утверждениям футболиста, это было во время выступления в составе «Тамбова».
Нигериец заявил, что в матче одного из туров Российской премьер-лиги (РПЛ) один из болельщиков «Зенита» оскорблял его на расовой почве. Кроме этого, Бенито сравнил ситуацию с расизмом в РПЛ и Украинской премьер-лиге (УПЛ).
«У меня не укладывалось это в голове. Что самое интересное, на Украине у меня не было таких случаев. Здесь практически все иностранцы чувствуют себя комфортно», — утверждал футболист в интервью клубной пресс-службе.
Бенито выступал в составе «Тамбова» на протяжении двух сезонов с 2018 по 2020 год. Всего на счету форварда 33 проведенных матча и три забитых мяча, сообщает RT.