Нигерийский футболист киевского «Динамо» Бенито заявил о расизме фанатов «Зенита»

Нигериец заявил, что в матче одного из туров Российской премьер-лиги (РПЛ) один из болельщиков «Зенита» оскорблял его на расовой почве. Кроме этого, Бенито сравнил ситуацию с расизмом в РПЛ и Украинской премьер-лиге (УПЛ).