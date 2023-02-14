Амурчанин ответил в суде за удар подруги ножом

По данным ведомства, подвыпивший 54-летний мужчина пришел в ярость из-за желания знакомой вернуться от него домой. Вспыхнула громкая ссора, во время которой он пустил в ход кухонный нож, пырнув им в живот непокорную подружку, сообщает AmurInfo.