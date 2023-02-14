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Амурчанин ответил в суде за удар подруги ножом

Общество
Амурчанин ответил в суде за удар подруги ножом

Прокуратура Амурской области настояла на судебном процессе в отношении агрессивного жителя Райчихинска.

По данным ведомства, подвыпивший 54-летний мужчина пришел в ярость из-за желания знакомой вернуться от него домой. Вспыхнула громкая ссора, во время которой он пустил в ход кухонный нож, пырнув им в живот непокорную подружку, сообщает AmurInfo.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, пришел к выводу о виновности подозреваемого и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Его апелляции не возымели действия.
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