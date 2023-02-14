Экс-депутат Роман Худяков назвал моральным уродом поддерживающего ВСУ Вилле Хаапасало

Звезда фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки» Вилле Хаапасало открыто объявил о своей поддержке Вооруженных сил Украины. На поступок финского актера отреагировал депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков.
Бывший парламентарий напомнил Хаапасало, что именно России он обязан своей известностью. Стране, в которой актер не только зарабатывал деньги, но и отдыхал.
«Финн к тому же постоянно тусовался в России, рассказывал о любви к нашей стране и россиянам и вдруг почувствовал, на чем можно подзаработать, когда такая прозападная пропаганда везде: на своих фудкортах в Хельсинки, где он продает русские пампушки и русский борщ, моральный урод вывесил украинские флаги и сообщил, что «часть выручки уходит ВСУ»», — написал Худяков в личном Telegram-канале.
Экс-депутат выразил уверенность, что если бы режиссер прославивших Хаапасало фильмов Александр Рогожкин был еще жив — он обязательно плюнул бы финскому актеру прямо в лицо.