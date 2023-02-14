Киев проведет уже третий день без ограничений электроэнергии

Отключений света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины во вторник не ожидается, говорится в сообщении энергохолдинга ДТЭК в Telegram-канале.
По информации компании, «Укрэнерго» вновь не предоставила данные об ограничениях электроэнергии в упомянутых регионах. Это позволяет не отключать в них свет. В то же время ДТЭК не исключил возможных стабилизационных отключений по графику в некоторых энергоузлах из-за повреждения сетей «Укрэнерго». Уточняется, что Одесская область проведет вторник в условиях стабилизационных отключений.
Напомним, вчера глава Минэнерго Украины Герман Галущенко уверял, что объемы производства электричества в стране соответствуют объемам потребления. По его словам, дефицита электроэнергии сейчас нет.