Киев проведет уже третий день без ограничений электроэнергии

По информации компании, «Укрэнерго» вновь не предоставила данные об ограничениях электроэнергии в упомянутых регионах. Это позволяет не отключать в них свет. В то же время ДТЭК не исключил возможных стабилизационных отключений по графику в некоторых энергоузлах из-за повреждения сетей «Укрэнерго». Уточняется, что Одесская область проведет вторник в условиях стабилизационных отключений.