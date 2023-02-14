Марочко заявил о подвозе иностранцев с одинаковыми рюкзаками в части ВСУ в Харькове

Военный эксперт добавил, что иностранцев подвозят к воинским частям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на комфортабельных автобусах с европейскими номерами. Марочко обратил внимание, что прибывающие были одеты в гражданскую одежду, однако личные вещи они везли в одинаковых рюкзаках армейского типа.