Марочко заявил о подвозе иностранцев с одинаковыми рюкзаками в части ВСУ в Харькове

Иностранцы прибывают в украинские части в Харькове. Гости из Польши и Западной Европы одеты в гражданскую одежду, но носят одинаковые армейские рюкзаки, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках», – отметил Марочко.
Военный эксперт добавил, что иностранцев подвозят к воинским частям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на комфортабельных автобусах с европейскими номерами. Марочко обратил внимание, что прибывающие были одеты в гражданскую одежду, однако личные вещи они везли в одинаковых рюкзаках армейского типа.