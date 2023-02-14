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Марочко заявил о подвозе иностранцев с одинаковыми рюкзаками в части ВСУ в Харькове

Армия
Марочко заявил о подвозе иностранцев с одинаковыми рюкзаками в части ВСУ в Харькове

Иностранцы прибывают в украинские части в Харькове. Гости из Польши и Западной Европы одеты в гражданскую одежду, но носят одинаковые армейские рюкзаки, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках», – отметил Марочко.

Военный эксперт добавил, что иностранцев подвозят к воинским частям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на комфортабельных автобусах с европейскими номерами. Марочко обратил внимание, что прибывающие были одеты в гражданскую одежду, однако личные вещи они везли в одинаковых рюкзаках армейского типа.
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