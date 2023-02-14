Массовая драка российских и украинских футболистов произошла в Турции

Футболисты украинской команды «Минай» и ярославского «Шинника» подрались в турецком отеле Royal Seginus. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно предварительным данным, инцидент произошел 13 февраля. Несколько представителей клуба «Минай» подошли к начальнику ярославского «Шинника» и потребовали спеть гимн Украины. В ответ тот предложил выйти на улицу. В разборки вовремя вмешались сотрудники отеля, после чего конфликт сошел на нет.
Спустя некоторое время несколько украинских футболистов оказались в одном лифте с российским спортсменом и избили его. В момент, когда лифт приехал на этаж, там стояла группа российских футболистов, после чего между ними произошла массовая драка.
В результате в отель приехали полицейские и «скорая». Стычки между футболистами продолжаются. На месте дежурят двое полицейских и дополнительные охранники. В отеле подтвердили информацию о драке.