Певец Маршал заявил, что сбежавший из России Смольянинов «плетет ерунду о родине»

Музыкант и певец Александр Маршал с пренебрежением высказался об актере Артуре Смольянинове✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ). Он отметил, что артист несет чушь о родной стране.
Маршал в недоумении от громких заявлений артистов, сбежавших из России. Он признался, что ему обидно и больно из-за того, что произошло после начала спецоперации на Украине. Но самым болезненным для артиста оказались голословные обвинения в адрес России от соотечественников.
«Что эти актеры. Ну этот, из «9 роты»? Что он там плетет, несет? Он играл такие роли, вживался в них», — сказал Маршал в эфире шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.
Смольянинов уже несколько месяцев находится за пределами России. Он пожелал своей стране «радиоактивного пепла». На родине предложили возбудить против артиста уголовное дело.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами