МИД Японии поддержал позицию США по сбитому китайскому аэростату

Есимаса Хаяси напомнил, что власти США заявили о нарушении «территориальной целостности страны» в недопустимой манере. В результате были предприняты меры с учетом обеспечения безопасности территории и населения. Токио поддерживает позицию Вашингтона и считает важным, чтобы «Китай понес полную ответственность», говорится в заявлении министра.