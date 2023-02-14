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МИД Японии поддержал позицию США по сбитому китайскому аэростату

Политика
МИД Японии поддержал позицию США по сбитому китайскому аэростату

Токио поддерживает позицию Вашингтона по недопустимости нарушения границ китайским аэростатом. КНР должна понести ответственность за инцидент, сообщил глава МИД Японии Есимаса Хаяси.

«Нарушение территориальной целостности любого государства абсолютно неприемлемо», – подчеркнул министр.

Есимаса Хаяси напомнил, что власти США заявили о нарушении «территориальной целостности страны» в недопустимой манере. В результате были предприняты меры с учетом обеспечения безопасности территории и населения. Токио поддерживает позицию Вашингтона и считает важным, чтобы «Китай понес полную ответственность», говорится в заявлении министра.
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