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Депутат бундестага призвала не давать Киеву оружие с кассетными боеприпасами

Политика
Депутат бундестага призвала не давать Киеву оружие с кассетными боеприпасами

Германии нужно рассмотреть возможность прекратить поставки способных стрелять кассетными боеприпасами систем вооружения Украине. С таким заявлением выступила депутат бундестага Севим Дагделен.

Парламентарий сослалась на Конвенцию по кассетным боеприпасам и напомнила, что их применение незаконно. По ее словам, в отличие от Украины, Германия ее подписала и ратифицировала.

Дагдален поинтересовалась, может ли правительство исключить возможность ведения огня кассетными боеприпасами из поставленных Украине ракетных установок, артиллерийских орудий и гаубиц. Госсекретарь минобороны ФРГ Томас Хитшлер ответил, что Правительству ФРГ ничего не известно о случаях нарушения конвенции.
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