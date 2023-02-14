Депутат бундестага призвала не давать Киеву оружие с кассетными боеприпасами

Германии нужно рассмотреть возможность прекратить поставки способных стрелять кассетными боеприпасами систем вооружения Украине. С таким заявлением выступила депутат бундестага Севим Дагделен.
Парламентарий сослалась на Конвенцию по кассетным боеприпасам и напомнила, что их применение незаконно. По ее словам, в отличие от Украины, Германия ее подписала и ратифицировала.
Дагдален поинтересовалась, может ли правительство исключить возможность ведения огня кассетными боеприпасами из поставленных Украине ракетных установок, артиллерийских орудий и гаубиц. Госсекретарь минобороны ФРГ Томас Хитшлер ответил, что Правительству ФРГ ничего не известно о случаях нарушения конвенции.