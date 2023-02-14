Telegraph: Правительство Британии обеспокоило использование китайских дронов в полиции

Моделями DJI являются не менее 230 из 337 дронов, которыми пользуются 37 полицейских служб, говорится в публикации. Назначенный МВД Великобритании уполномоченным по вопросам наблюдения Фрейзер Сэмпсон сразу попросил рабочую группу решить вопрос о целесообразности приостановки закупки дронов, пока представляемый ими риск не оценят должным образом.