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Telegraph: Правительство Британии обеспокоило использование китайских дронов в полиции

Общество
Telegraph: Правительство Британии обеспокоило использование китайских дронов в полиции

Чиновников в Правительстве Великобритании беспокоит, что местная полиция использует дроны китайской компании DJI. Их волнуют возможные утечки, сообщает Telegraph.

«Они обеспокоены тем, что приложения могут быть использованы для загрузки конфиденциальных данных с телефонов операторов или других устройств», – отметили в газете

Моделями DJI являются не менее 230 из 337 дронов, которыми пользуются 37 полицейских служб, говорится в публикации. Назначенный МВД Великобритании уполномоченным по вопросам наблюдения Фрейзер Сэмпсон сразу попросил рабочую группу решить вопрос о целесообразности приостановки закупки дронов, пока представляемый ими риск не оценят должным образом.
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