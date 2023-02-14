Захарова назвала давление Вашингтона на Киев «войной до последнего украинца»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала материал Washington Post, что американские чиновники давят на Киев для ведения более активных боевых действий. Она назвала действия США «войной до последнего украинца».
По словам Захаровой, американские неолибералы уничтожили украинское государство и истребляют его народ. При этом амбиции США ведут к колоссальным жертвам. Об этом представитель МИД написала в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что американские чиновники давят на Киев для более активных боевых действий. Отмечается, что позже Киеву будет сложнее получать помощь.