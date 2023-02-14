DN: по меньшей мере один человек стал жертвой стрельбы в Мичигане

Ранее в городе Майами-Гарденс в США порядка десяти человек пострадали при стрельбе у ресторана. Начальник полиции Майами-Гарденс Дельмы Ноэль-Пратт рассказала, что у ресторана снималось некое видео. По ее словам, это мог быть единичный инцидент. Однако пользователи соцсетей считают, что инцидент произошел во время съемок музыкального видео. Среди раненых мог быть рэпер Rob49.