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DN: по меньшей мере один человек стал жертвой стрельбы в Мичигане

Происшествия
DN: по меньшей мере один человек стал жертвой стрельбы в Мичигане

Минимум один человек погиб в результате стрельбы в одном из мичиганских университетов. Об этом сообщает газета Detroit News.

Инцидент произошел в университете штата Мичиган в США. В результате стрельбы есть пострадавшие и один погибший.

Ранее в городе Майами-Гарденс в США порядка десяти человек пострадали при стрельбе у ресторана. Начальник полиции Майами-Гарденс Дельмы Ноэль-Пратт рассказала, что у ресторана снималось некое видео. По ее словам, это мог быть единичный инцидент. Однако пользователи соцсетей считают, что инцидент произошел во время съемок музыкального видео. Среди раненых мог быть рэпер Rob49.
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