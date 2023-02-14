Минпромторг объяснил невозможность поставок машин из Ирана отсутствием сертификации

Замглавы Минпромторга России Альберт Каримов в прошлом году заявлял об интересе иранских автопроизводителей к российскому авторынку. Посол РФ в Иране Алексей Дедов отмечал, что автоконцерн Iran Khodro намерен поставить в Россию две тысячи автомобилей к концу марта. Иранская компания Saipa ведет переговоры об экспорте в РФ более 20 тыс. машин в год, утверждал дипломат.