Коммунальные службы Петербурга не смогли предотвратить гололедицу из-за перепада температур

Перепады температуры плохо сказались на заснеженных дорогах и тротуарах Петербурга. Местами на улицах образовался опасный гололед.
Температура воздуха в Петербурге пересекает нулевую отметку дважды в сутки. Днем оттепель превращает неубранный своевременно снег в жижу из воды и грязи. Ночью легкий мороз покрывает дороги и тротуары скользкой наледью.
Не допустить этого могли бы коммунальные службы, своевременно убирая с улиц снег. Но из-за недостаточного количества снегоуборочной техники и дворников, дороги и тротуары превращаются в ледяные поля, опасные как для пешеходов, так и для автомобилистов.
Это сказывается и на дорожной обстановке. Утром в День всех влюбленных в Северной столице традиционно образовались пробки.
Петербуржцы не первый год просят градоначальника Александра Беглова повлиять на работу коммунальных служб. Но губернатор либо игнорирует обращения горожан, либо не может справиться с нерасторопностью коммунальщиков.