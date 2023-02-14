Коммунальные службы Петербурга не смогли предотвратить гололедицу из-за перепада температур

Не допустить этого могли бы коммунальные службы, своевременно убирая с улиц снег. Но из-за недостаточного количества снегоуборочной техники и дворников, дороги и тротуары превращаются в ледяные поля, опасные как для пешеходов, так и для автомобилистов.