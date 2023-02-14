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МЧС России: спасатели обнаружили 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции

Происшествия
МЧС России: спасатели обнаружили 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции

Спасатели МЧС России нашли 150 тысяч долларов наличными при разборе завалов жилого здания в Турции. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

Была обнаружена кастрюля, в которой лежали 100-долларовые купюры. Их под опись передали местной полиции.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6 произошло 6 февраля в Турции. В результате стихийного бедствия погибли более 31 тысячи человек. Толчки ощущались в десяти турецких провинциях, а также в соседних государствах, включая Сирию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это землетрясение сильнейшим за последние 80 лет.
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