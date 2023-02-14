МЧС России: спасатели обнаружили 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6 произошло 6 февраля в Турции. В результате стихийного бедствия погибли более 31 тысячи человек. Толчки ощущались в десяти турецких провинциях, а также в соседних государствах, включая Сирию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это землетрясение сильнейшим за последние 80 лет.