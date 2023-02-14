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The American Thinker: помощь Украине ограничила ресурсы США

Политика
The American Thinker: помощь Украине ограничила ресурсы США

Одержимость руководства США Украиной ставит под угрозу страну и ее союзников. Президент Джо Байден и «ястребы» совершают смертельную ошибку, написал в статье для The American Thinker Эл Биненфелд.

Автор отметил, что Украина стала центральным элементом американской внешней политики. Вашингтон превратился в крупнейший источник военной помощи Украине.

Но США истощают свои запасы оружия быстро и существенно. Страна может утратить способность защищаться от угроз для ее собственной национальной безопасности.

Благодаря администрации Джо Байдена ресурсы США ограничены. Вашингтону теперь приходится выбирать друзей «очень тщательно».
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