The American Thinker: помощь Украине ограничила ресурсы США

Одержимость руководства США Украиной ставит под угрозу страну и ее союзников. Президент Джо Байден и «ястребы» совершают смертельную ошибку, написал в статье для The American Thinker Эл Биненфелд.
Автор отметил, что Украина стала центральным элементом американской внешней политики. Вашингтон превратился в крупнейший источник военной помощи Украине.
Но США истощают свои запасы оружия быстро и существенно. Страна может утратить способность защищаться от угроз для ее собственной национальной безопасности.
Благодаря администрации Джо Байдена ресурсы США ограничены. Вашингтону теперь приходится выбирать друзей «очень тщательно».