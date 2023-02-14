Le Monde: французы признали устойчивость России перед западными санкциями

Экономика России выстояла перед жесткими санкциями. Запад не мог представить, что Москва покажет такую стойкость, заявил французский журналист Жан-Мишель Беза для издания Le Monde.
По данным Международного валютного фонда, рецессия в России составила всего 2,2% в прошлом году. Запад же ожидал, что этот показатель составит 8,5%, поэтому он разочарован настоящими статистическими данными.
Кроме того, российская экономика устояла не просто так. Этому сопутствовало много факторов. В первую очередь помогла политика Центрального банка, которая стабилизировала рубль еще весной, в самом начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Также Россия имела хорошие валютные резервы, которые были получены от экспорта нефти. При этом у Москвы были заморожены 300 млрд долларов за границей.