Le Monde: французы признали устойчивость России перед западными санкциями

Кроме того, российская экономика устояла не просто так. Этому сопутствовало много факторов. В первую очередь помогла политика Центрального банка, которая стабилизировала рубль еще весной, в самом начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Также Россия имела хорошие валютные резервы, которые были получены от экспорта нефти. При этом у Москвы были заморожены 300 млрд долларов за границей.