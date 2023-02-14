Землетрясение произошло на востоке острова Эспириту-Санто

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло сегодня, 14 февраля, в восточной части острова Эспириту-Санто, входящего в состав Вануату. Информацию об этом предоставило Государственное геологическое бюро Австралии.
По его информации, источник сейсмологической активности расположен в море в 40 километрах к востоку от самого густонаселенного города острова Люганвиля, который насчитывает 18 тысяч местных жителей. Очаг находится на глубине 118 километров.
Обстоятельства стихийного бедствия уточняются. Сведений о пострадавших на данный момент нет. О риске возникновения цунами не сообщалось.