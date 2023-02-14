Kyodo: число островов Японии увеличилось вдвое по итогам исследования

Анализ основывался на электронной карте Японии, согласованной правительством в прошлом году. Полученные сведения сравнивались со старыми снимками, сделанными с воздуха. Это необходимо, чтобы не допустить учета рукотворных насыпей. В конечный реестр были включены острова диаметром более 100 метров.