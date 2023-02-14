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Kyodo: число островов Японии увеличилось вдвое по итогам исследования

Политика
Kyodo: число островов Японии увеличилось вдвое по итогам исследования

Японские власти по итогам проведенного в первый раз за 35 лет изучения акватории выявило 14 125 островов в составе страны. Информацию об этом предоставило издание Kyodo.

Анализ основывался на электронной карте Японии, согласованной правительством в прошлом году. Полученные сведения сравнивались со старыми снимками, сделанными с воздуха. Это необходимо, чтобы не допустить учета рукотворных насыпей. В конечный реестр были включены острова диаметром более 100 метров.

По информации Kyodo, вдвое возросшее число островов не послужит причиной появления претензий со стороны Токио на расширение границ территориальных вод Японии. Планируется, что новые данные будут опубликованы в следующем месяце.
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