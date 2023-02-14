WP: американские чиновники внушают Киеву, что помощь не будет вечной

Чиновники в США давят на Украину, подталкивая ее к более активному ведению боевых действий. В дальнейшем получать помощь Киеву будет сложнее, сообщает со ссылкой на должностные лица Washington Post.
Администрация президента Джо Байдена считает, что добиваться от Конгресса США прежних объемов помощи в будущем будет сложно. Однако благодаря недавним поставкам Украина может изменить ход конфликта, считает один из собеседников издания.
«Мы продолжим пытаться внушить им (руководству Украины), что мы ничего не можем делать вечно», – сообщил чиновник.
Помощники Байдена утверждают, что придерживаются оптимального образа действий, давая Украине возможность в ближайшие месяцы забрать как можно больше территорий. Это необходимо сделать перед тем, как Киев сядет за стол переговоров, говорится в публикации.