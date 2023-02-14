Пентагон: сбитый над Канадой объект выглядел как металлический шар

Воздушный объект, сбитый военными США над Канадой, выглядел как небольшой металлический шар с грузом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на материалы Пентагона, направленные на рассмотрение в конгресс.
Записка военных впервые содержит подробности того, как выглядел один из сбитых неизвестных объектов. Военное ведомство сообщило, что последний аппарат медленно опустился в озеро Гурон. Это произошло после того, как по нему ударила ракета.
13 февраля власти США сообщили о ликвидации четвертого летающего объекта. Перехват состоялся на границе с Канадой.