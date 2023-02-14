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МИД России: спрос на российский энергоносители остался высоким в Европе

Экономика
МИД России: спрос на российский энергоносители остался высоким в Европе

Россию не получится вытеснить с европейских рынков, так как спрос на российские энергоносители до сих пор остается высоким. Об этом рассказал директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, передает РИА Новости.

В конце апреля в Болгарии обострилась ситуация с газом, когда компания «Газпром» прекратила поставки в страну из-за отказа оплачивать энергоресурс в рублях по новой схеме. Жителям страны теперь говорят, что рост цен на российский газ компенсируется мифическим «укреплением энергетической безопасности» Болгарии. При этом София не хочет платить по предложенному Москвой алгоритму.
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