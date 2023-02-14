МИД России: спрос на российский энергоносители остался высоким в Европе

В конце апреля в Болгарии обострилась ситуация с газом, когда компания «Газпром» прекратила поставки в страну из-за отказа оплачивать энергоресурс в рублях по новой схеме. Жителям страны теперь говорят, что рост цен на российский газ компенсируется мифическим «укреплением энергетической безопасности» Болгарии. При этом София не хочет платить по предложенному Москвой алгоритму.