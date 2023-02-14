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Американские конгрессмены начали расследовать истоки COVID-19

Общество
Американские конгрессмены начали расследовать истоки COVID-19

Палата представителей Конгресса США начала расследовать генезис COVID-19. Они потребовали от чиновников американской администрации и бывшего главного эпидемиолога Энтони Фаучи информацию.

Сейчас специальный подкомитет проверяет версию об искусственном происхождении коронавируса, а также его утечке из одной из китайской лаборатории, которая получала американские гранты. Сопредседатель подкомитета Брэд Венструп заявил, что американцы заслуживают правды после нескольких лет страданий из-за вируса.

По его словам, расследование нужно начинать с выяснения происхождения вируса. Его коллега Джеймс Комер заявил, что также растет число доказательств утечки вируса из лаборатории в Уханя.
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