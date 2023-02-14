Американские конгрессмены начали расследовать истоки COVID-19

Сейчас специальный подкомитет проверяет версию об искусственном происхождении коронавируса, а также его утечке из одной из китайской лаборатории, которая получала американские гранты. Сопредседатель подкомитета Брэд Венструп заявил, что американцы заслуживают правды после нескольких лет страданий из-за вируса.