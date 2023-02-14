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WP: Вашингтон объявит о новом денежном транше для Украины на следующей неделе

Политика
WP: Вашингтон объявит о новом денежном транше для Украины на следующей неделе

В Белом доме сейчас обсуждается новая бюджетная помощь Украине на 10 миллиардов долларов. О ней могут объявить уже на следующей неделе, сообщает Washington Post.

Издание пишет, что сейчас администрация президента Джо Байдена работает с конгрессом над одобрением очередного денежного транша Киеву. В то же время западные эксперты склоняются к тому, что поставки оружия Киеву уже ничего не изменят. Так, издание РИАМО приводит слова отставного полковника США Дугласа Макгрегора, считающего, что фронт на юге Украины просто рассыпается.

С момента начала специальной военной операции России страны Запада направили на Украину миллиарды долларов, а также военную технику на сопоставимые суммы. Москва неоднократно заявляла, что этим США и Европа лишь затягивают конфликт и никак не помогают его урегулированию.
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