WP: Вашингтон объявит о новом денежном транше для Украины на следующей неделе

Издание пишет, что сейчас администрация президента Джо Байдена работает с конгрессом над одобрением очередного денежного транша Киеву. В то же время западные эксперты склоняются к тому, что поставки оружия Киеву уже ничего не изменят. Так, издание РИАМО приводит слова отставного полковника США Дугласа Макгрегора, считающего, что фронт на юге Украины просто рассыпается.