В Белом доме сейчас обсуждается новая бюджетная помощь Украине на 10 миллиардов долларов. О ней могут объявить уже на следующей неделе, сообщает Washington Post.
Издание пишет, что сейчас администрация президента Джо Байдена работает с конгрессом над одобрением очередного денежного транша Киеву. В то же время западные эксперты склоняются к тому, что поставки оружия Киеву уже ничего не изменят. Так, издание РИАМО приводит слова отставного полковника США Дугласа Макгрегора, считающего, что фронт на юге Украины просто рассыпается.
С момента начала специальной военной операции России страны Запада направили на Украину миллиарды долларов, а также военную технику на сопоставимые суммы. Москва неоднократно заявляла, что этим США и Европа лишь затягивают конфликт и никак не помогают его урегулированию.