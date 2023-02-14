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Politico: США не располагают лишними ракетами ATACMS для передачи Украине

Армия
Politico: США не располагают лишними ракетами ATACMS для передачи Украине

Соединенные Штаты сообщили о нехватке оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью полета 300 километров для поставки Киеву. Об этом говорится в статье издания Politico со ссылкой на источники.

«Американские чиновники заявили, что у них нет лишних ATACMS», – указано в публикации.

Как пишет газета, отправка данных боеприпасов на Украину исчерпает запасы Вооруженных сил США и ослабит их возможности в будущей битве. В связи с этим Вашингтон намерен сохранить определенное количество ракет на складах.

Украина, в свою очередь, обсуждает возможность попросить Белый дом согласовать приобретение ракет у государств-партнеров на выделенные в рамках финансовой помощи средства. По данным Politico, ATACMS состоит на вооружении Южной Кореи, Польши, Румынии и ряда других стран.

Москва ранее предупредила Запад, что любые грузы, содержащие оружие для ВСУ будут являться законной целью для ВС РФ. В МИД России подчеркнули, что НАТО ходит «по острию ножа», занимаясь вооружением Украины.
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