Politico: США не располагают лишними ракетами ATACMS для передачи Украине

Соединенные Штаты сообщили о нехватке оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью полета 300 километров для поставки Киеву. Об этом говорится в статье издания Politico со ссылкой на источники.
«Американские чиновники заявили, что у них нет лишних ATACMS», – указано в публикации.
Как пишет газета, отправка данных боеприпасов на Украину исчерпает запасы Вооруженных сил США и ослабит их возможности в будущей битве. В связи с этим Вашингтон намерен сохранить определенное количество ракет на складах.
Украина, в свою очередь, обсуждает возможность попросить Белый дом согласовать приобретение ракет у государств-партнеров на выделенные в рамках финансовой помощи средства. По данным Politico, ATACMS состоит на вооружении Южной Кореи, Польши, Румынии и ряда других стран.
Москва ранее предупредила Запад, что любые грузы, содержащие оружие для ВСУ будут являться законной целью для ВС РФ. В МИД России подчеркнули, что НАТО ходит «по острию ножа», занимаясь вооружением Украины.