Аналитики ВШБ назвали самые романтичные города России

Аналитики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ вместе с экспертами по брендингу территорий и менеджменту в туризме перечислили российские города, которые больше всего подходят для романтических путешествий в День святого Валентина. Об этом сообщает пресс-служба Школы, передает РИА Новости.
В рейтинг вошла Ялта, которая идеально подходит для медового месяца. В 2018 году она получила официальный статус «Город влюбленных». Для романтического путешествия там представлены виноградники, шумные фестивали и высокогорные парки.
Также специалисты выделили Муром. В этом древнейшем городе можно найти себе спутника жизни. Символом Мурома являются супруги Петр и Феврония. К их мощам российские туристы приезжают в Свято-Троицкий монастырь под городом.
Санкт-Петербург идеально подходит для молодых влюбленных. Знаменитый Поцелуев мост на Мойке должна посетить каждая пара. Кроме того, можно посетить крыши отеля «Астория» или на площадку музея «Эрмитаж». В рейтинг также вошли Тутаев, Мещовск и Пушкинские горы.