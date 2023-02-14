Аналитики ВШБ назвали самые романтичные города России

Аналитики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ вместе с экспертами по брендингу территорий и менеджменту в туризме перечислили российские города, которые больше всего подходят для романтических путешествий в День святого Валентина. Об этом сообщает пресс-служба Школы, передает РИА Новости.