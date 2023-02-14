FT: Вашингтон может предоставить Киеву боевые истребители F-16

Еще 31 января президент США Джо Байден сообщил, что Киев не получит от Соединенных Штатов истребители F-16. По данным FT, руководство Украины рассчитывает пополнить авиапарк западными самолетами в качестве долгосрочной цели, так как в данный момент официальный Киев ставит акцент на отправке боеприпасов. Москва при этом неоднократно предупреждала о последствиях предоставления такой помощи.