Разведка Норвегии: российские корабли выходят в море с ядерным оружием впервые за 30 лет

Корабли Северного флота РФ впервые за 30 лет выходят в море, имея на борту тактическое ядерное оружие. Такие данные приводятся в ежегодном докладе Норвежской разведывательной службы (NIS).
Судна регулярно выходили в плаванье с тактическим ядерным оружием и в советское время. Но после холодной войны о таких случаях не было известно, отметили норвежские разведчики. В NIS считают, что для России важность ядерного оружия «существенно возросла» после начала специальной военной операции на Украине.
На надводных кораблях и подлодках Северного флота размещена центральная часть ядерного потенциала России, заявила норвежская разведка. Особенно серьезную угрозу ядерное оружие несет в вариантах операций с участием стран НАТО, говорится в докладе.