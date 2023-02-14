Разведка Норвегии: российские корабли выходят в море с ядерным оружием впервые за 30 лет

Судна регулярно выходили в плаванье с тактическим ядерным оружием и в советское время. Но после холодной войны о таких случаях не было известно, отметили норвежские разведчики. В NIS считают, что для России важность ядерного оружия «существенно возросла» после начала специальной военной операции на Украине.