Поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком в Техасе

В городе Хьюстон штата Техас США поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовой машиной. Об этом сообщили местные пожарные.
Известно, что водитель автомобиля от столкновения погиб на месте. Также авария привела к сходу с рельсов шестнадцати вагонов грузового состава поезда. Сам инцидент, по заверениям местных служб, опасности для населения не представляет.
Этот случай стал вторым железнодорожным происшествием в США за последние дни. Так, в понедельник, 13 февраля, в штате Южная Каролина грузовой поезд сошел с рельсов. Местная телестанция Fox Carolina сообщала, что никто при аварии не пострадал.