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Автор проекта Конституции РСФСР Владимир Кабышев скончался на 85-м году жизни

Общество
Автор проекта Конституции РСФСР Владимир Кабышев скончался на 85-м году жизни

Вчера, 13 февраля, ушел из жизни профессор СГЮА Владимир Кабышев в возрасте 84-х лет. Информация об этом размещена на сайте академии.

Ученый-правовед был выпускником Саратовского юридического института им. Д.И. Курского. Диплом он защитил в 1963 году. Кабышев за время профессиональной деятельности стал один из ведущих специалистов в сфере конституционного права нашей страны.

За авторством профессора вышло более 200 научных работ. Он также был удостоен звания кавалера медали ордена «За заслуги перед отечеством».

Ранее агентство РИАМО сообщило о смерти французского модельера Пако Рабана. Он являлся революционером в мире моды 1960-х годов.
Владимир Кабышев конституция скончался
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