МИД Бразилии опроверг призывы к гражданам покинуть Россию

Бразилия не рекомендовала гражданам покинуть территорию РФ. Распространяемая в соцсетях и отдельных СМИ информация не соответствует действительности, сообщает со ссылкой на МИД южноамериканской страны ТАСС.
«Не соответствует действительности информация о том, что МИД, через посольство Бразилии в Москве, сегодня, 13 февраля 2023 года рекомендовал бразильским гражданам покинуть территорию Российской Федерации», – подчеркнули в бразильском министерстве.
Подобная официальная информация может публиковаться исключительно на консульском портале МИД Бразилии, сообщениях для печати, на сайтах зарубежных диппредставительств республики и на их страницах в социальных сетях, подчеркнули в министерстве.
Оппозиционный бразильский канал Tupi Report в Telegram 13 февраля сообщил, что правительство страны якобы призвало граждан покинуть Белоруссию и Россию. Аналогичные публикации позже появились в ряде российских Telegram-каналов.