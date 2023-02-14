Священник Островский назвал единственный путь борьбы с зависимостью от гаданий

С зависимостью от гаданий православному человеку могут помочь бороться только молитвы. Об этом в беседе с журналистами интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал священнослужитель русской православной церкви отец Иоанн Островский.
Священник отметил, что если искренне обращаться к Богу, то он всегда услышит. В этом и заключается истинное отличие религии от суеверий и прочей «чуши», в которую начинают верить люди, отдалившись от Господа.
Островский подчеркнул, что если человек до конца продолжает верить в «чушь», наподобие гаданий и гороскопов, то его уже ничего не спасет. Разумный человек, способный логически мыслить, никогда не скатится в эту беспросветную пучину тьмы и невежества.