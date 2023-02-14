Экс-советник Пентагона Макгрегор раскрыл планы США против России

США решили сражаться с Россией, чтобы ее уничтожить и расчленить. Об этом рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на одном из YouTube-каналов.
Вашингтон преследует в борьбе с Москвой денежную выгоду. Россия имеет огромное количество ресурсов на триллионы долларов, начиная от газа и нефти, заканчивая сельским хозяйством.
По словам Макгрегора, в 90-е годы Запад уже пытался украсть у России «все, что можно». Однако президент России Владимир Путин, который вернул стране стабильность и достоинство, не дал этого сделать. Американская политическая элита при этом пытается выставить Россию бедным государством.