По словам Макгрегора, в 90-е годы Запад уже пытался украсть у России «все, что можно». Однако президент России Владимир Путин, который вернул стране стабильность и достоинство, не дал этого сделать. Американская политическая элита при этом пытается выставить Россию бедным государством.