«Коммерсант»: истории про НЛО над США спровоцировали мировую истерию

Но этого хватило, чтобы вызвать панику среди правительств других стран. Так, в ближайшее время свое воздушное пространство бросится проверять Великобритания. Власти Тайваня заявили, что наблюдают над островом неизвестные им летательные аппараты. Даже сам Китай успел засечь над своей территорией десяток аэростатов, принадлежащих США.