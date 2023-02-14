«Коммерсант»: истории про НЛО над США спровоцировали мировую истерию

Мир охватила настоящая «истерия НЛО» после сбития китайского дрона в небе над США. Об этом пишет газета «Коммерсант».
За последние десять дней США сообщили о четырех случаях обнаружения и ликвидации неопознанных летающих объектов. Однако, как отмечает издание, если о первом случае известно много, то про остальные три инцидента американское правительство не сообщает ничего.
Но этого хватило, чтобы вызвать панику среди правительств других стран. Так, в ближайшее время свое воздушное пространство бросится проверять Великобритания. Власти Тайваня заявили, что наблюдают над островом неизвестные им летательные аппараты. Даже сам Китай успел засечь над своей территорией десяток аэростатов, принадлежащих США.