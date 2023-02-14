Сноуден назвал причину искусственной паники в США из-за сбитых воздушных объектов

Паника вокруг сбитых якобы неопознанных летающих объектов над США и Канадой сделана для того, чтобы отвлечь СМИ от расследования диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в Twitter.
Он признался, что ему бы хотелось, чтобы летательные аппараты были действительно связаны с инопланетянами. Однако, по словам Сноудена, это лишь искусственно вызванная паника, чтобы перевести внимание репортеров с расследования терактов на «Северных потоках».
Ранее журналист Сеймур Херш опубликовал материал с расследованием диверсии на российских газопроводах. В них говорится о том, что во взрывах виновата администрация США.