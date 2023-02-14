Пожарные локализовали крупное возгорание в техцентре на северо-востоке Москвы

Крупный пожар в техцентре на северо-востоке Москвы локализован на 1,5 тысячи «квадратов». Об этом сообщает ГУ МЧС по столице.
Тушение осложнено рядом факторов. В частности, в здании находятся масла и покрышки.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. На месте раздаются громкие хлопки. Предположительно, это могут быть канистры с топливом
Спасателям удалось вытащить из помещения трех человек. Пострадавших передали медикам. Прокуратура Москвы взяла под контроль выяснение обстоятельств произошедшего.