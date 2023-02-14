Мраморное море отступило от берега на 15-20 метров в районе Стамбула

Мраморное море 13 февраля отступило от берега на 15-20 метров в районе Стамбула. Явление не связано с сейсмической активностью, считают ученые.
Местные СМИ опубликовали видеозаписи с дронов, на которых можно увидеть обнажившиеся прибрежные скалы в районе Стамбула Авджылар. Ученые Обсерватории Кандилли сообщили, что явление имеет метеорологическую природу и объясняется перепадами давления. Это никак не связано с землетрясениями, успокоили специалисты.
На юго-востоке Турции 6 февраля с разницей в несколько часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. К настоящему времени известно более чем 31 тыс. погибших, сообщает РИАМО. Землетрясения ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах.