Мраморное море отступило от берега на 15-20 метров в районе Стамбула

На юго-востоке Турции 6 февраля с разницей в несколько часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. К настоящему времени известно более чем 31 тыс. погибших, сообщает РИАМО. Землетрясения ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах.