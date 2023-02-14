Италия может поддержать создание спецтрибунала по военным преступлениям на Украине

Италия не станет препятствовать созданию специального трибунала по военным преступлениям, совершенным на украинских территориях. Об этом сообщил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
Он назвал убийство безоружного населения военным преступлением. Рим будет не против создания специального трибунала ad hoc. Таяни подчеркнул, что Италия никогда не атаковала российскую территорию и не объявляла войну Москве.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Европейский союз пытается скрыть свою вину в военных преступлениях на Украине. В связи с этим он инициирует создание специального трибунала.