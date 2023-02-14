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Италия может поддержать создание спецтрибунала по военным преступлениям на Украине

Политика
Италия может поддержать создание спецтрибунала по военным преступлениям на Украине

Италия не станет препятствовать созданию специального трибунала по военным преступлениям, совершенным на украинских территориях. Об этом сообщил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни.

Он назвал убийство безоружного населения военным преступлением. Рим будет не против создания специального трибунала ad hoc. Таяни подчеркнул, что Италия никогда не атаковала российскую территорию и не объявляла войну Москве.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Европейский союз пытается скрыть свою вину в военных преступлениях на Украине. В связи с этим он инициирует создание специального трибунала.
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